Куинн о звёздах «Рейнджерс»: былые заслуги не имеют значения, придётся ответить

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после трёх поражений на старте сезона перешёл к радикальным мерам. Вне заявки на матч с «Сан-Хосе Шаркс» останется ведущий защитник «синерубашечников» Кевин Шаттенкирк, также под угрозой непопадания в состав находится нападающий Кевин Хейз.

«Я это делаю не для того, чтобы произвести на них впечатление, чтобы они считали меня суровым тренером. Я хочу, чтобы они знали мою позицию. Если мы хотим добиться успеха, вот мои требования. Это то, чего я жду. Я не собираюсь менять свой подход. Я работаю так.

Когда такое происходит, должна быть ясность. Надо объяснить свою позицию. В конце концов всё делается ради успеха, чтобы игроки ответственно относились к работе. В этом цель тренера. Он должен требовать с хоккеистов и понимать их. Только так он может заработать авторитет. Нельзя сажать ребят на скамейку после каждой ошибки. Для меня показателем является старание игрока. Если ошибки происходят из-за нежелания выкладываться в полную силу, тогда для меня былые заслуги не имеют никакого значения. Придётся ответить. Надо выкладываться по максимуму и поднимать планку», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.