Оши: Кузнецов входит в топ-5 НХЛ, он не получает должного признания

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, акцентировав внимание на игре российского форварда «столичной» команды Евгения Кузнецова, набравшего 4 (1+3) очка.

«Думаю, что Кузнецов входит в топ-5 НХЛ. По каким-то причинам он не получает должного признания. Но когда вы смотрите игру, то есть хоккеисты, заставляющие людей вскакивать со своих мест и наслаждаться их игрой», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Кузнецов стал самым результативным игроком встречи. Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2». Александр Овечкин оформил дубль, семь раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.