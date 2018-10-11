Светлов: «Адмирал» играет, а не мучается. 15 матчей из 16 можем занести в актив

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал стартовый отрезок регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого в 11 матчах приморский клуб не взял ни одного очка.

«Начинаем с вечного спора оптимиста и пессимиста о том, является ли стакан наполовину полным или наполовину пустым. По нашему мнению — и здесь имею в виду мнение всего тренерского штаба «Адмирала» — 15 матчей из 16 команда может занести себе в актив. Мы старались не отсиживаться в обороне и выцеживать очки, а играть в активный, во многом атакующий хоккей. Именно такой хоккей способствует росту и команды в целом, и каждого игрока в отдельности. Уже сегодня могу назвать фамилии молодых хоккеистов — например, Зайцева, Таратунина, Серебрякова, которым удается прогрессировать в каждом матче. Вокруг этих перспективных хоккеистов можно строить команду не на один сезон, а на годы.

У нас совсем не опытная защита, много ребят, пришедших из ВХЛ, но их рост очевиден. Также прогрессирует молодая вратарская линия Серебряков — Красоткин, причём Серебряков проводит свой первый сезон в роли основного вратаря в КХЛ. Это бесценный опыт! Но прежде всего я отмечу нашу атаку. В нападении команда не мучается, а именно играет. Мы забросили 25 шайб, это седьмой показатель на Востоке, мы опережаем, например, «Нефтехимик», замыкающий кубковую восьмёрку. От этих шайб в дальнейшем намерены отталкиваться», — цитирует Светлова Russia-Hockey.