Овечкин: приятно находиться на льду, когда Кузнецов так играет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, акцентировав внимание на игре российского форварда «столичной» команды Евгения Кузнецова, набравшего 4 (1+3) очка.

«Сегодня Женя прекрасно играл. Это приятно видеть. Приятно находиться на льду, когда он так играет, это даёт нам отличный шанс забивать. У него была пара хороших моментов. Он демонстрирует своё мастерство и сейчас, и все последние годы», — цитирует Овечкина Washington Post.

Кузнецов стал самым результативным игроком встречи. Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2». Александр Овечкин оформил дубль, семь раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.