Итоги дня НХЛ для россиян: игроки «Вашингтона» набрали семь очков на троих

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие шесть российских хоккеистов.
Самым результативным игроком матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3). Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2». Александр Овечкин оформил дубль, семь раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|12.07
|25%
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|+2
|0
|7
|17.59
|-
|2
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+3
|+2
|0
|3
|18.40
|47%
|0
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|2
|1
|23.32
|-
|3
|2
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|14.19
|-
|5
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|0
|22.16
|-
|2
|1