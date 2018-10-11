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Итоги дня НХЛ для россиян: игроки «Вашингтона» набрали семь очков на троих

Итоги дня НХЛ для россиян: игроки «Вашингтона» набрали семь очков на троих
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие шесть российских хоккеистов.

Самым результативным игроком матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3). Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2». Александр Овечкин оформил дубль, семь раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиВремяВбрасыванияХитыБлоки
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+000012.0725%00
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0+20717.59-21
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+3+20318.4047%01
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+22123.32-32
Любушкин (з)«Аризона»0+000014.19-51
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10022.16-21
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