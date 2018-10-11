Величкин: по Шору идёт процесс, вы всё узнаете, когда будет ясность

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал появившуюся информацию в некоторых СМИ о переговорах с американским нападающим Ником Шором.

«Что касается нападающего Ника Шора, то, когда будет ясность, вы всё узнаете. Пока идёт процесс», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

26-летний уроженец Денвера в минувшем сезоне успел поиграть за три клуба НХЛ. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.