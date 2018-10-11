Фридман: если «Рейнджерс» заинтересованы в Панарине, то они будут фаворитами

Известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«Если вы интересуетесь тем, кто будет следовать примеру Джона Тавареса, вышедшего на рынок свободных агентов, делайте ставки на Артемия Панарина. Думаю, что всё готовится к тому, что он будет на рынке. При этом сам Панарин дал понять, что хочет играть за «большие» команды, вероятно, поближе к побережью. Если «Нью-Йорк Рейнджерс» будет действительно заинтересован в Панарине, они будут очень серьёзным претендентом на него, будут одним из фаворитов в этой борьбе», — сказал Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.



Напомним, что у Панарина после окончания нынешнего сезона заканчивается контракт с «Коламбусом», а заключать новый россиянин отказался.

Когда обменяют Панарина. Интриги сезона НХЛ Ждать осталось недолго.