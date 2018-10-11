«Вашингтон» — «Вегас» — 5:2. Видеообзор матча

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2.



Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3). Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2».

Александр Овечкин оформил дубль, семь раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Он вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обойдя Бобби Халла, забившего 610 голов. Сейчас на счету Александра 611 голов, следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы – 625 шайб.

Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.