Руа: я знаю, что Прайсу по силам привести «Монреаль» к Кубку Стэнли

Легендарный голкипер Патрик Руа убеждён, что вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс способен вернуться на прежний уровень.

«Не сомневаюсь в этом. Вчера смотрел новости, видел его на льду. Он много тренируется, хочет набрать лучшую форму, концентрируется на этом. Это первый шаг. Когда вратарю уже за 30, он должен играть иначе. Он уже не так быстр, больше подвержен травмам. Надо заботиться о себе, защищать себя. Надо играть иначе. Надо следить за шайбой, не полагаясь исключительно на реакцию. Он понял это, и я уверен, что нынешний сезон сложится для него удачно. Я убеждён в этом, как и в том, что он выдаст хорошую серию.

У Кэри складывается отличная карьера в «Монреале». Я делал, что должен в моё время, он — в своё. Болельщики хотят, чтобы Кэри привёл команду к Кубку Стэнли. Этого от него ждут в ближайшие годы. Я знаю, что ему это по силам», — цитирует Руа официальный сайт НХЛ.