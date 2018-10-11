«Оттава» — «Филадельфия» — 4:7. Видеообзор матча

«Оттава Сенаторз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дома уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7 (1:1, 2:3, 1:3). Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Якуб Ворачек, набравший 5 (2+3) очков.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Якуб Ворачек, набравший пять очков (2+3). Также заброшенными шайбами в составе «Филадельфии» отметились Шон Кутюрье, Роберт Хег, Клод Жиру, дубль оформил Скотт Лотон.



Российский нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 12 минут 7 секунд, за которые не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов сыграл 23 минуты и 32 секунды, заработав показатель полезности «+2».



В составе «Оттавы» дублями отметились Брэди Ткачук и Максим Лажуа. Отметим, что для Ткачука, выбранного на драфте 2018 года под общим четвёртым номером, это первые результативные действия в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.