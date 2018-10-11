Чернышенко: КХЛ придерживается принципа «нулевой терпимости» к невыплате зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение лиги наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сергея Сошникова и Александра Селиванова.

«КХЛ в своей политике придерживается принципа «нулевой терпимости» к невыплате зарплат хоккеистам и нарушению подписанных договоров. Действие дисквалификации, а также запрет дозаявки новых игроков и обмена будет действовать до момента полного погашения долгов», — цитирует Чернышенко официальный сайт КХЛ.

На сегодняшний день общий долг клуба «Адмирал» перед игроками составляет 102,8 млн рублей, из них 56,3 млн — просроченные платежи. Долги по зарплате возникли в период руководства клубом «Адмирал» Сергеем Сошниковым в качестве генерального директора Ассоциации «ХК «Адмирал» (до 13.05.2018). Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором Ассоциации «ХК «Адмирал» Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями. В связи с этим, КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сергея Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в т.ч. для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт.