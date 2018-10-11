Гендиректор «Адмирала»: дисквалификация незаконна, КХЛ живёт по своим законам

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал решение КХЛ наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство приморского клуба.

«Мы будем работать. У нас КХЛ живёт по своим законам, не ориентируясь на гражданско-правовой кодекс. Я не могу комментировать незаконные действия. То, что они незаконные, это факт. Наши юристы этим занимаются. Мы получили предупреждение о том, что дисквалификация возможна. Но это решение касается деятельности организации, которую довели до банкротства те люди, на которых КХЛ и могла наложить спортивную дисквалификацию ещё несколько лет назад. Но тогда КХЛ ничего не предпринимала. В той организации появилась кризисная ситуация. Мы были вынуждены уйти оттуда, я оттуда уволился. Точнее, отказался подписывать договор о продолжении деятельности с 30 марта. С 1 декабря я только и занимался, что гасил долги. Под руководством президента клуба мы получали денежные средства от спонсоров и направляли их на выплату долгов. Следили, чтобы у новых хоккеистов не было никаких долговых моментов. Их на сегодняшний день и нет.

С 20 апреля я возглавил новую организацию. Сегодня она является членом КХЛ. С этого момента у организации нет ни рубля долга ни перед КХЛ, ни перед профсоюзом, ни перед контрагентами, ни перед игроками. Она находится в рамках правового поля и юридических отношениях с КХЛ. Повторюсь, в прошлой организации я не работаю с 30 марта. Следующим человеком, кто там исполнял обязанности, был Александр Селиванов. Он там проработал до 16 или 17 августа, если не ошибаюсь. Аналогично до этого момента пытались гасить долги перед игроками. С 1 января 2018 года по 17 августа 2018 августа погашено более 100 млн рублей. Но в то же время Селиванов понял, что это бесконечно и невозможно реализовать, он написал заявление на учредителей, одним из которых является группа «Сумма», возглавляемая господином Гаджиевым. Селиванов покинул эту организацию.

Сегодняшнее решение КХЛ из ряда вон выходящее. Оно абсолютно не в рамках правового поля. Я его ещё не видел, но нам, повторюсь, сегодня утром прислали предупреждение. У нас выстраивается линия защиты. Меня и Селиванова дисквалифицируют абсолютно незаконно. Мы не имеем никакого отношения к старой юридической организации», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.