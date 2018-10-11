Э. Стаал: в «Рейнджерс» я не мог найти своё место, НХЛ быстро выносит на обочину

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал поделился мнением о значении уровня уверенности для хоккеиста НХЛ.



«Чтобы играть на высоком уровне, надо требовать большего от себя, потому что в противном случае тебя очень быстро вынесет на обочину. У меня были моменты, когда уверенность находилась не на самом высоком уровне, но всегда надо иметь внутреннюю уверенность, которая позволит вернуться на вершину. Такое было под конец моего пребывания в „Рейнджерс“. Внутри я знал, на что способен, но просто не мог найти нужные ситуации и своё место. К счастью, в Миннесоте всё было здорово. Но это всё надо делать и доказывать каждый год», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.