Хеллебайк: раньше думал, что вратарю нужно просто занимать правильную позицию

Голкипер клуба «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк рассказал о работе над хоккейным мастерством.



«Надо до последнего верить в то, что ты делаешь. Так что если я хотел быть в НХЛ, то должен был в это по-настоящему верить. И тогда всё, что ты делаешь, естественным образом помогает тебе в достижении цели. По такой же схеме я думаю о том, что буду топ-вратарём, и всё мне в этом помогает. Наверное, лучше я вам объяснить не смогу.



Когда я учился в школе, то думал, что надо просто занять правильную позицию и тогда шайба к тебе сама прилетит. Теперь я понимаю, что всё намного сложнее и многое зависит от рук. А уж правильная позиция даёт лучший шанс рукам.



В школе я сказал себе, что сделаю всё, чтобы добиться успеха. И когда я был в колледже, а потом в юниорах, то поменял образ мышления. И поставил цель не просто попасть в НХЛ, но стать лучшим и доказать, что я — лучший. Нельзя быть просто лучшим, надо постоянно это доказывать и совершенствоваться», — цитирует игрока официальный сайт лиги.