Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Виктором Бовбелем

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с нападающим Виктором Бовбелем, информирует официальный сайт команды из Беларуси.



Игрок начал карьеру в составе солигорского «Шахтёра» и уже в 16 лет дебютировал за фарм-клуб в высшей лиге чемпионата Беларуси. В дальнейшем в карьере форварда были также «Динамо-Раубичи» (МХЛ), Беларусь U17 и Беларусь U20. Он выступал на юношеском чемпионате мира—2016 и МЧМ-2018.



В середине прошлого сезона Виктор решил попробовать свои силы за океаном и отправился в «Дабек Файтин Сэйнтс» из сильнейшей молодёжной лиги США (USHL). Там он провёл 33 поединка и отметился 7 (4+3) баллами. Нынешний чемпионат Бовбель начинал в основной команде солигорского «Шахтёра» и с 4 шайбами в 12 матчах был вторым снайпером команды.