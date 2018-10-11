Флёри — о старте сезона: «Вегас» не провёл ни одного матча как надо

Голкипер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился впечатлениями от старта регулярного чемпионата. «Рыцари» выиграли одну из трёх стартовых встреч.



«Чемпионат только начался, а мы ещё ни одного матча не провели как надо. Однако, с моей точки зрения, сегодня мы действовали чуть лучше. Но нам ещё надо работать, чтобы выйти на нужный нам уровень», — приводит слова Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Защитник Ши Теодор: «Сезон долгий, но „Вегасу“ надо как можно быстрее наладить игру. Мы хотим привезти из этой поездки как минимум половину очков. Но если мы и дальше будем играть в таком ключе, ничего подобного не произойдёт. Нам надо что-то придумать и нащупать свою игру».