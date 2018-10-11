Семёнов — о драке Ткачёва: его вдохновил Хабиб Нурмагомедов

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (5:0).



«Хорошо сыграли первый период, во втором периоде начали потихоньку наращивать давление, старались в игре использовать моменты, которые делали на тренировке. Сбивают ли с толку многочисленные просмотры? Думаю, нет. Это игровой момент, обычная ситуация.



Драка Ткачёва? Я, честно, не знаю, с чего всё началось. Я там только зашёл на скамейку, только оттуда увидел, что на льду драка. Ткачёв красавец, справился — сделал своё дело. Хабиб его вдохновил? Конечно», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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