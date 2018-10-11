Юханссон: лимит на легионеров не давит на меня, правила КХЛ давно известны

Голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон рассказал, что не расстраивается из-за лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.



«Меня признали лучшим игроком недели? Всегда большая честь быть признанным лучшим игроком, хоть и недели. Но я бы, конечно, не получил его без команды. Мы действуем лучше и лучше с каждой игрой. Спасибо партнёрам за надёжную игру в обороне. Если все действуют хорошо, то и вратарям жить легче становится.



Я порой не попадаю в состав из-за лимита на легионеров? Честно говоря, это не давит на меня. Правила давно известны, поэтому без разницы — один легионер в команде или больше. Я должен выкладываться в каждом матче, чтобы заслужить право играть», — цитирует Юханссона официальный сайт лиги.