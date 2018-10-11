Б. Ткачук: мой первый гол в НХЛ получился не таким, о котором мечтал

Молодой нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук поделился впечатлениями от матча с «Филадельфией Флаейрз» (4:7), где он забил свои первые голы в Национальной хоккейной лиге.



«Первый гол получился немного не тем, о котором я мечтал, шайба отскочила от конька. Но зато второй гол получился крутым, вызвал много эмоций. Думаю, я выглядел неплохо и в своём первом матче против „Бостона“ и делал всё правильно. Хорошо использовал скорость и учился, как грамотно использовать каждую смену. Я хочу становиться лучше с каждым матчем, сохранить эту тягу к хоккейным знаниям. Круто набрать три очка, но я чувствую, что способен на большее», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.