Айкел: я работаю на льду без поблажек — это самый правильный способ быть лидером

Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел рассказал о том, как он старается проявлять лидерские навыки в качестве капитана команды.



«Я пытаюсь помогать молодым ребятам, если им нужен совет или ещё что-то. Пытаюсь вести команду за собой своим примером. Говорю какие-то слова в раздевалке. При любом счёте, любом настроении работаю на льду без каких-либо поблажек. Я думаю, это самый правильный способ быть лидером», — приводит слова Айкела официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне, который стал для 21-летнего хоккеиста третьим полноценным в Национальной хоккейной лиге, он провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, забросил 25 шайб и отдал 39 результативных передач при показателе полезности «-25» и 32 минутах штрафного времени.



Американец, выбранный на драфте 2015 года под вторым номером, в октябре прошлого года подписал новый восьмилетний контракт на $ 80 млн.