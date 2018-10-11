Пулккинен: мне нравится Беларусь, тут можно сэкономить много денег

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен рассказал о жизни в Беларуси.



«Контраст между Чикаго и Минском? Американский город, конечно, больше. Но там сумасшедший трафик, а здесь на дорогах спокойно. Мне это очень нравится. В центр выбраться быстро и дёшево. На „Убере“ — всего три евро.



Хельсинки и Беларусь? Мне нравится и там, и там. Сейчас было здорово наведаться на родину. Но потом вернулись в Беларусь, и я сказал: „Как приятно снова оказаться здесь!“ Минск для меня уже как второй дом. За несколько месяцев неплохо изучил центр. Ко мне приезжали мама и несколько друзей. Водил их по магазинам, кафе, в хорошую погоду гуляли. Цены здесь очень низкие. На одежду, может, и нет, но на еду — да. Живя в Беларуси, можно сэкономить много денег», — цитирует игрока «Прессбол».