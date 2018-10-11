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«Ак Барс» одолел «Спартак», у Гарипова — «сухарь»

«Ак Барс» одолел «Спартак», у Гарипова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Вадима Епанчинцева проиграли три матча подряд, «Ак Барс» выиграл пять игр из последних шести.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на старте второй 20-минутки точный бросок Алексея Потапова вывел вперёд команду Зинэтулы Билялетдинова. Больше заброшенных шайб зрители встречи не увидели — 1:0. Сухой матч записал в свой актив голкипер казанского клуба Эмиль Гарипов, отразивший 22 броска по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Спартак
Москва
1:0 – Потапов (Абросимов) – 21:53 (5x5)

Посмотреть видео голов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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