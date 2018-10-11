«Ак Барс» одолел «Спартак», у Гарипова — «сухарь»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Вадима Епанчинцева проиграли три матча подряд, «Ак Барс» выиграл пять игр из последних шести.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на старте второй 20-минутки точный бросок Алексея Потапова вывел вперёд команду Зинэтулы Билялетдинова. Больше заброшенных шайб зрители встречи не увидели — 1:0. Сухой матч записал в свой актив голкипер казанского клуба Эмиль Гарипов, отразивший 22 броска по своим воротам.

Посмотреть видео голов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19