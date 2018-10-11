«Торпедо» уступило «Сочи», потерпев четвёртое поражение подряд

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене потерпело поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», игра закончилась со счётом 2:3 ОТ.



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, точный бросок в свой актив записал Роберт Саболич. Во втором периоде «Сочи» сумел сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Роберта Росена и Кирилла Капустина. На 43-й минуте счёт вновь стал равным, голом отметился Дамир Жафяров. Встреча добралась до овертайма, где Роберт Росен реализовал удаление Владимира Галузина.

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами встреч также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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