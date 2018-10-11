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«Торпедо» уступило «Сочи», потерпев четвёртое поражение подряд

«Торпедо» уступило «Сочи», потерпев четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене потерпело поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», игра закончилась со счётом 2:3 ОТ.

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, точный бросок в свой актив записал Роберт Саболич. Во втором периоде «Сочи» сумел сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Роберта Росена и Кирилла Капустина. На 43-й минуте счёт вновь стал равным, голом отметился Дамир Жафяров. Встреча добралась до овертайма, где Роберт Росен реализовал удаление Владимира Галузина.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Саболич (Мили, Сетдиков) – 16:11 (5x5), 1:1 – Росен (Архипов) – 36:23 (5x5), 1:2 – Капустин – 39:08 (5x4), 2:2 – Жафяров – 42:37 (5x5), 2:3 – Росен (Овитю, О'Делл) – 62:07 (5x4)

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами встреч также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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