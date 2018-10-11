Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду

«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался слабее братиславского «Слована», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Команда Боба Хартли проиграла третий матч подряд.

Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте усилиями нападающего хозяев Криса Верстига.«Слован» быстро отыгрался благодаря голу Марио Лунтера, но на 19-й минуте шайба Максима Чудинова вновь вывела хозяев вперёд. Братиславский клуб сумел отыграться только в самой концовке основного времени, точный бросок сделал Михал Ржепик. В овертайме победу гостям принёс гол Патрика Лампера.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омская область
2 : 3
2:1, 0:0, 0:1, 0:1
Слован
Братислава
1:0 – Верстиг (Франсон, Петров) – 03:16 (5x5), 1:1 – Лунтер (Сукель, Лампер) – 07:39 (5x4), 2:1 – Чудинов (Верстиг) – 18:19 (5x4), 2:2 – Ржепик (Бейли, Желина) – 58:19 (6x5), 2:3 – Лампер (Червены) – 62:34 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент