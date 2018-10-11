«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался слабее братиславского «Слована», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Команда Боба Хартли проиграла третий матч подряд.



Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте усилиями нападающего хозяев Криса Верстига.«Слован» быстро отыгрался благодаря голу Марио Лунтера, но на 19-й минуте шайба Максима Чудинова вновь вывела хозяев вперёд. Братиславский клуб сумел отыграться только в самой концовке основного времени, точный бросок сделал Михал Ржепик. В овертайме победу гостям принёс гол Патрика Лампера.

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