Епанчинцев: не буду комментировать дебют Лисина, проиграл весь «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (0:1).



«С победой команду «Ак Барс». Я думаю, зрителям игра понравилась, хоть и одна заброшенная шайба была. Ребята сегодня показали игру, которую мы хотим видеть, но есть моменты, которые нужно отрабатывать. Это игра в неравных составах, большинство, у нас достаточно было моментов. Такие моменты нужно создавать, напрягать соперника, но не получилась у нас игра в большинстве сегодня. Работаем, разговариваем, есть над чем работать. Тем не менее ребята были одним целым.



Дебют Энвера Лисина? Я не комментирую так, команда проиграла — проиграли все. Он сутки в команде, неделю не тренировался, но было старание. Звено его неплохо выглядело. К сожалению, не забиваем», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».