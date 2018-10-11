Немировски: «Торпедо» провело худшую игру в сезоне, я не видел команды

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранной домашней встречи с хоккейным клубом «Сочи» (2:3 ОТ). Напомним, поражение стало для нижегородской команды четвёртым подряд.



«Эта игра совсем не получилась у нас. Не видел нашу тактику, не видел нашу команду. Были не готовы с начала игры. Я бы сказал, что это самая худшая игра в сезоне. Если с «Северсталью» были моменты, то там мешали удаления. Сегодня не узнал команду. Тяжело было смотреть. Но ничего страшного, готовимся к следующему матчу. Завтра разберём нашу игру и будем готовы к «Спартаку»», — приводит слова тренера официальный сайт ХК «Сочи».



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