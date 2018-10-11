Орсаг: на старте «Авангард» доминировал, но «Слован» сумел обыграть лидера

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Мы знали, что сегодня будем играть против лидера, против очень сильной команды. В первом периоде не могу сказать, что мы побаивались, но всё-таки соперник доминировал. В ходе матча мы прибавляли, и, конечно же, наш вратарь сегодня себя проявил. Именно он помог нам одержать победу. Очень важную шайбу мы забросили под занавес третьего периода, когда сравняли счёт, а затем был победный гол в овертайме. Сегодня мы одержали огромную победу. Ребята старались и были вознаграждены. Нам нужна была такая важная победа над лидером, поскольку у нас очень много молодых игроков и у многих даже нет опыта выступления в КХЛ. Сейчас мы едем домой, немного отдохнём и будем готовиться к новым противникам на льду», — цитирует тренера официальный сайт лиги.