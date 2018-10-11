Ткачёв: разговоры об НХЛ никак не мешают, я нацелен на игру в «Ак Барсе»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился впечатлениям от выигранного матча с московским «Спартаком» (1:0).



«Счёт 1:0, но моментов было больше как у нас, так и у «Спартака». Вратарь у нас здорово сыграл, мы должны были лучше реализовывать моменты. Проделали большой объём работы, бросались под шайбу. Победа есть победа. Главное, что есть моменты. Шайба пока не заходит, удача когда-нибудь повернётся к нам лицом.



Моё эмоциональное поведение после промахов? Нужно самого себя взбодрить, была злость на себя. Наше звено сильно хочет забить., и мне понравилась наша игра в атаке: были моменты, хорошо держали шайбу в чужой зоне. В позиционной игре было преимущество, но пока не забиваем.



Не отвлекают ли разговоры об отъезде в НХЛ? Не знаю, как это может отвлекать и мешать. Это всего лишь разговоры. Никаких же действий нет. Я нацелен на игру в «Ак Барсе»», — цитирует Ткачёва официальный сайт клуба.