«Нью-Джерси» — Вашингтон»: Овечкин подрался с Вудом

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимает действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» (идёт второй период, 2:0). Российский нападающий гостей Александр Овечкин принял участие в драке c Майлзом Вудом. Оба хоккеиста получили по две штрафные минуты. Интересно, что перед игрой 23-летний форвард «дьяволов» взял автограф у Александра.

В трёх стартовых матчах регулярного сезона НХЛ Овечкин забросил четыре шайбы и отметился результативной передачей. Также он вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обойдя Бобби Халла, забившего 610 голов. Сейчас на счету Александра 611 голов, следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы – 625 шайб.