«Флорида» — «Коламбус»: Панарин и Дадонов забросили по шайбе

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (идёт второй период, 2:2).

Российский нападающий «жакетов» Артемий Панарин забросил третью шайбу в сезоне, замкнув передачу Пьер-Люка Дюбуа и сделав счёт 2:0. Также он выступил ассистентом при голе Зака Веренски. В трёх стартовых встречах на счету Панарина два гола и результативная передача.

В концовке стартового периода форвард «Пантерз» Евгений Дадонов сократил счёт, забив первый гол в сезоне, ассистентом выступил Александр Барков. В начале второго игрового отрезка уже Дадонов сделал голевой пас на Баркова.

Видео голов можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.