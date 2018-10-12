30 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

В очередном матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» дома разгромно уступил «Колорадо Эвеланш со счётом 1:6 (0:3, 1:1, 0:2). Дублем отметился Натан Маккиннон, по шайбе на свой счёт записали Тайсон Джост, Колин Уилсон, Карл Сёдерберг и Александр Керфут. Единственный гол «клинков» забил Натан Больё с передачи первого номера драфта-2018 Расмуса Далина.

Российский голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31 по воротам. Защитник Никита Задоров провёл на льду 15 минут 55 секунд и заработал 2 минуты штрафа.

В другом матче «Бостон Брюинз» дома играл с «Эдмонтон Ойлерз». «Нефтяники» не смогли одержать первую победу в сезоне, проиграв 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

Счёт на 4-й минуте открыл Коннор Макдэвид, забросив первую шайбу в сезоне, но затем забивали только хозяева – отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон.