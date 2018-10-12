Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

30 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

30 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» дома разгромно уступил «Колорадо Эвеланш со счётом 1:6 (0:3, 1:1, 0:2). Дублем отметился Натан Маккиннон, по шайбе на свой счёт записали Тайсон Джост, Колин Уилсон, Карл Сёдерберг и Александр Керфут. Единственный гол «клинков» забил Натан Больё с передачи первого номера драфта-2018 Расмуса Далина.

Российский голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31 по воротам. Защитник Никита Задоров провёл на льду 15 минут 55 секунд и заработал 2 минуты штрафа.

В другом матче «Бостон Брюинз» дома играл с «Эдмонтон Ойлерз». «Нефтяники» не смогли одержать первую победу в сезоне, проиграв 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

Счёт на 4-й минуте открыл Коннор Макдэвид, забросив первую шайбу в сезоне, но затем забивали только хозяева – отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 6
0:3, 1:1, 0:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Джост (Бэрри, Рантанен) – 10:55 (5x4), 0:2 – Уилсон (Жирар, Комфер) – 13:20 (5x4), 0:3 – Сёдерберг (Бурк) – 16:30 (5x5), 1:3 – Больё (Далин) – 37:05 (5x5), 1:4 – Маккиннон (Рантанен) – 37:33 (5x5), 1:5 – Керфут (Бэрри) – 55:23 (5x5), 1:6 – Маккиннон (Рантанен) – 57:01 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 1
3:1, 0:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Макдэвид (Ратти, Нурс) – 03:43 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Гжельчик) – 09:20 (5x4), 2:1 – Маршан (Гжельчик, Бержерон) – 14:37 (5x4), 3:1 – Нордстрём (Крейчи) – 15:13 (5x5), 4:1 – Бержерон – 59:25 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент