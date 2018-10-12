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«Нью-Джерси» разгромил «Вашингтон», у Орлова «-3»

«Нью-Джерси» разгромил «Вашингтон», у Орлова «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз», действующего обладателя Кубка Стэнли – «дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0. Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и Жан-Себастьяна Ди. Кейт Кинкейд отразил 21 бросок по воротам.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 5 секунд и за это время дважды бросил по воротам, сделал 7 хитов и заработал показатель полезности «-1». Евгений Кузнецов сыграл 20 минут 9 секунд, заработал 2 штрафные минуты и показатель полезности «-1». У Дмитрия Орлова 20 минут 47 секунд и «-3».

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2 и одержал первую победу в сезоне. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брендан Смит и Брэди Шей, у «акул» — Маркус Сёренсен и Йоонас Донской.

Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
6 : 0
2:0, 1:0, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Палмьери (Хишир, Сиверсон) – 07:02 (5x5), 2:0 – Палмьери (Батчер, Холл) – 18:33 (5x4), 3:0 – Юханссон (Ватанен, Мюллер) – 22:54 (5x5), 4:0 – Коулман (Лавджой) – 45:49 (5x5), 5:0 – Ди (Бойл) – 51:35 (5x5), 6:0 – Бойл – 54:45 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 2
1:1, 0:1, 1:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Сёренсен (Майер, Бёрнс) – 04:31 (4x5), 1:1 – Хауден (Цуккарелло, Крайдер) – 13:52 (5x5), 1:2 – Донской (Суомела, Бёрнс) – 24:59 (5x5), 2:2 – Смит (Бучневич, Фаст) – 57:21 (5x5), 3:2 – Шей – 60:37 (3x3)
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