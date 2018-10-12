«Нью-Джерси» разгромил «Вашингтон», у Орлова «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз», действующего обладателя Кубка Стэнли – «дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0. Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и Жан-Себастьяна Ди. Кейт Кинкейд отразил 21 бросок по воротам.



Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 5 секунд и за это время дважды бросил по воротам, сделал 7 хитов и заработал показатель полезности «-1». Евгений Кузнецов сыграл 20 минут 9 секунд, заработал 2 штрафные минуты и показатель полезности «-1». У Дмитрия Орлова 20 минут 47 секунд и «-3».



В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2 и одержал первую победу в сезоне. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брендан Смит и Брэди Шей, у «акул» — Маркус Сёренсен и Йоонас Донской.



Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативной передачей.