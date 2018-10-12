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Три очка Малкина и хет-трик Кессела принесли «Питтсбургу» победу над «Вегасом»

Три очка Малкина и хет-трик Кессела принесли «Питтсбургу» победу над «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).

Главным героем встречи стал нападающий «пингвинов» Фил Кессел, оформивший хет-трик. Во всех случаях ему ассистировал российский форвард Евгений Малкин. Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Томаш Носек и Райлли Смит.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).

В составе проигравших дублем отметился Ник Дженсен, ещё один гол на счету Дилана Ларкина. Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил четвертый дубль в пяти встречах, теперь на его счету 12 очков (9+3). Также за гостей забивали Морган Рилли, Митчелл Марнер и Рон Хейнси. Джон Таварес сделал 4 результативных паса.

На счету российского защитника Никиты Зайцева результативная передача и показатель полезности «-1» за 24 минуты 17 секунд, проведённых на льду – это самый большой показатель в команде.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 2
1:1, 3:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Носек (Маршессо, Карлссон) – 06:28 (5x5), 1:1 – Кессел (Малкин) – 08:03 (5x5), 2:1 – Кессел (Малкин, Шульц) – 29:37 (5x5), 3:1 – Кессел (Хагелин, Малкин) – 35:43 (5x5), 4:1 – Гюнцель (Кросби, Шульц) – 36:40 (5x5), 4:2 – Смит (Маршессо) – 53:35 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 5
1:1, 0:2, 2:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Дженсен (Хельм, Эн) – 07:18 (5x5), 1:1 – Рилли (Марнер, Таварес) – 15:48 (5x5), 1:2 – Марнер (Хайман, Таварес) – 22:00 (5x5), 1:3 – Мэттьюс (Рилли, Кадри) – 27:30 (5x4), 2:3 – Дженсен (Гленденинг, Манта) – 50:18 (5x5), 2:4 – Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 51:11 (5x4), 3:4 – Ларкин (Бертуцци, Гронек) – 53:56 (5x5), 3:5 – Хейнси (Таварес, Зайцев) – 59:39 (en)
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