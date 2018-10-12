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24 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Ванкувером»

24 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил со счётом 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Брейдена Пойнта, второй период и половина третьего прошли без голов, а затем Элиас Петтерссон и Брок Бёзер вывели «Ванкувер» вперёд. В концовке встречи Андрей Василевский покинул ворота «молний», «Кэнакс» забили ещё два гола, отличились Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд.

Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Никита Кучеров за 19 минут 47 секунд два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Михаила Сергачёва 14 минут 46 секунд, проведённых на льду. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 13 минут 43 секунды, заработал две штрафные минуты и заработал показатель полезности «+1».

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома одержал сухую победу над «Виннипег Джетс» со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Заброшенные шайбы на счету Райана Хартмана, Романа Йози и Райана Джохансена. Пекка Ринне отразил все 29 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 4
1:0, 0:0, 0:4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Пойнт (Гурд, Коберн) – 16:36 (5x5), 1:1 – Петтерссон (Пульо, Стечер) – 51:07 (5x5), 1:2 – Бёзер – 52:17 (5x5), 1:3 – Виртанен – 58:48 (en), 1:4 – Гранлунд (Виртанен) – 59:53 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Хартман – 23:02 (5x5), 2:0 – Йози (Эллис, Хартман) – 47:58 (5x5), 3:0 – Джохансен (Арвидссон, Форсберг) – 54:42 (5x5)
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