«Сент-Луис» обыграл «Калгари»: у Барбашева передача, у Тарасенко «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).



Главным героем встречи стал нападающий «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик. Также отличились Александер Стин и Джоэл Эдмундсон. Три результативные передачи записал на свой счёт Брейден Шенн. В составе «огоньков» заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.



Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей и показателем полезности «+1» за 10 минут 33 секунды, проведённые на льду. На счету Владимира Тарасенко 19 минут игрового времени, 7 бросков по воротам и показатель полезности «-3».



Это первая победа для «Сент-Луиса» в сезоне, который с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Калгари» (4) – восьмой.