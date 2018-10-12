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«Сент-Луис» обыграл «Калгари»: у Барбашева передача, у Тарасенко «-3»

«Сент-Луис» обыграл «Калгари»: у Барбашева передача, у Тарасенко «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).

Главным героем встречи стал нападающий «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик. Также отличились Александер Стин и Джоэл Эдмундсон. Три результативные передачи записал на свой счёт Брейден Шенн. В составе «огоньков» заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей и показателем полезности «+1» за 10 минут 33 секунды, проведённые на льду. На счету Владимира Тарасенко 19 минут игрового времени, 7 бросков по воротам и показатель полезности «-3».

Это первая победа для «Сент-Луиса» в сезоне, который с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Калгари» (4) – восьмой.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
5 : 3
3:1, 2:0, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Нил (Беннетт, Дюбе) – 07:32 (5x5), 1:1 – Стин (Кайру, Боумистер) – 07:44 (5x5), 2:1 – Перрон (Шенн) – 09:48 (5x5), 3:1 – Эдмундсон (Томас, Барбашев) – 17:22 (5x5), 4:1 – Перрон (Шенн, Стин) – 24:05 (5x4), 5:1 – Перрон (Шенн, Шварц) – 39:24 (5x4), 5:2 – Райан (Чарник, Ткачук) – 48:17 (5x5), 5:3 – Баклунд (Джордано, Линдхольм) – 51:04 (5x5)
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