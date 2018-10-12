Евгений Скачков продолжит карьеру в «Ладе»

Тольяттинская «Лада» в своей официальной группе во «ВКонтакте» объявила об изменениях в составе. Евгений Скачков клуб пополнил, а Вячеслав Андрющенко покинул.

По обоюдному согласию сторон «Лада» расторгла контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко. Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.



Состав «Лады» пополнил нападающий Евгений Скачков. В сезоне-2017/18 Скачков выступал в КХЛ за «Югру», где в 28 матчах набрал 7 (1+6) очков. Вторую половину сезона хоккеист провел в чемпионате Белоруссии за минскую «Юность», где отметился 8 (3+5) очками в 9 матчах регулярного чемпионата, и 10 (4+6) в 15 матчах плей-офф.



В рамках договора о сотрудничестве с «Локомотивом» в Тольятти был командирован нападающий Кирилл Слепец. В этом сезоне Слепец принял участие в 4 матчах ярославского клуба в КХЛ, где не отметился набранными очками, а также сыграл 4 игры за «Локо» в МХЛ, где набрал 3 (2+1) очка.