Торторелла: второй период останется на совести «Коламбуса», мы играли отстойно

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы над «Флоридой Пантерз» (5:4) остался крайне недоволен качеством игры своей команды.

«Не буду отвечать на вопросы о втором периоде, думаю, это был один из самых самонадеянных периодов нашей команды. Я про то, что игроки про себя думают. Команда провела фантастический первый период, а второй отрезок останется на её совести. Начиная с последних 20 секунд первого периода и весь второй мы играли отстойно. Не хочу умалять игру «Флориды», но наша упёртость и беспечность… Такие ситуации могут стать хорошим уроком.

Корписало… Наверное, это лучшая вратарская игра с четырьмя пропущенным шайбами, которую я видел. Он держал нас в игре и был лучшим игроком команды. У Корписало замечательная устойчивость к тому, что происходит вокруг. Вратари отличаются от других людей, и он очень сильно отличается. Мы допускали ошибки, перед его воротами творилось нечто невообразимое, а он просто не обращает на это внимание. Счастлив за него. Он пропустил четыре, но провёл очень хороший матч. Рад, что ребята забили пять. Такой союз и должен быть между вратарём и командой – он выручает тебя, ты выручаешь его.

Большинство сегодня сработало, особенно мне понравилась игра «пять на три». Вратарь соперника сделал пару отличных сейвов, но ребята не сдавались, продолжали разыгрывать шайбу и в итоге забили», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.