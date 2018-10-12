Райлли набрал 12 очков после 5 игр, только 100 лет назад защитник набирал больше

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Майка Бэбкока.

Защитник «Торонто» Морган Райлли набрал 2 (1+1) очка. По итогам 5 матчей сезона на его счету стало 12 (3+9) очков при показателе полезности «+3». Это второй результат в истории НХЛ по количеству очков для защитников на таком стартовом отрезке.

Рекорд принадлежит также игроку «Торонто» Харри Кэмерону – 15 очков (сезон-1917/18). При этом Райлли превзошёл достижения Бобби Орра (11 очков, 1973/74) и Пола Коффи (10, 1985/86).

Напомним, что форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль. В пяти матчах на счету 21-летнего форварда стало девять заброшенных шайб. В четырёх играх сезона Остон оформлял дубль. За последние 75 лет только четыре игрока показывали такую результативность на таком стартовом отрезке – Майк Босси (1984/85), Марио Лемье (1988/89), Патрик Марло (2012/13) и Александр Овечкин (2017/18).