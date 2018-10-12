Стали известны три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой назван нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший ассистентский покер в игре с «Детройт Ред Уингз» (5:3). Канадский форвард набрал 10 очков в своих первых пяти матчах за клуб. Это лишь 4-й случай в истории «кленовых листьев».

Второй звездой признан форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон, отметившийся хет-триком в матче с «Калгари Флэймз» (5:3).

Лучшим игроком дня стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, оформивший натуральный хет-трик (три гола подряд. — Прим. «Чемпионата») в поединке с «Вегас Голден Найтс» (4:2).