Стэмкос: большинство должно начать работать, сегодня мы подвели «Тампу»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В прошлом матче мы ужасно начали, закончили неплохо. В этом начали хорошо, закончили неплохо. Большинство, наверное, было худшим за долгое время. Хорошо, что мы можем это исправить. Сегодня большинство стоило нам победы. Бригада меньшинства в этом сезоне играет потрясающе, а большинство – полная противоположность. У нас было сегодня достаточно шансов, но мы были недостаточно хороши, чтобы забить.

Два гола в двух матчах меня не беспокоит. В прошлом сезоне мы были самой результативной командой, это вопрос времени. Голы придут, главное, продолжать играть правильно. Большинство должно начать работать, нам надо больше стараться.

Второе большинство было хорошим, мы не забили, но хорошо разыгрывали, но в остальном. Мы застревали в нейтральной зоне, не могли нормально войти в зону атаки, это высасывает жизнь из всей команды. Сегодня мы подвели команду», — сказал Стэмкос после матча.