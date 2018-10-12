Дауд — о дебюте Копли: если бы не он, «Вашингтон» мог проиграть 0:11

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд после сокрушительного поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ заступился за голкипера «столичной» команды Финикса Копли. Для 26-летнего вратаря эта игра была дебютной в североамериканской лиге. Уроженец Норт Поула справился с 30 из 36 бросков.

«Что я скажу об игре Копли? Сколько быстрых отрывов он сегодня нейтрализовал? Сколько раз они убегали два в один? Если бы не он, то «Вашингтон» мог проиграть 0:11», — цитирует Дауда Washington Post.

«Дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0. Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и Жан-Себастьяна Ди. Кейт Кинкейд отразил 21 бросок.