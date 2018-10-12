Хара: Макдэвид в 16 лет набрал бы в НХЛ 80 очков за сезон

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) высоко оценил мастерство капитана соперников Коннора Макдэвида. Канадский форвард стал автором единственной шайбы «нефтяников».

«Вероятно, он мог бы играть в НХЛ уже в 16 лет, настолько талантлив он был. В 16 лет он набрал бы в НХЛ 80 очков за сезон», — цитирует Хару Yahoo.

В минувшем сезоне «Ойлерз» заняли 12-е место в Западной конференции, а сам Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков в 82 играх. В новом сезоне у Макдэвида будет шанс выиграть гонку бомбардиров три раза подряд. В последний раз такое удавалось чешскому форварду Яромиру Ягру, в общей сложности выигравшему четыре подряд «Арт Росс Трофи» с 1998 по 2001 год.