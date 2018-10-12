Наместников: я знаю, что могу играть лучше, появилась спортивная злость

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прокомментировал провальный старт регулярного чемпионата НХЛ.

«Пока у нас нет вот этой изюминки, когда получается все вместе. Ее нам предстоит найти. Забивать много – это хорошо. Но надо и в обороне при этом играть. Сейчас все команды в НХЛ выравнялись и действия в обороне стали главными, на мой взгляд. Если ты забиваешь три шайбы, этого должно быть достаточно для того, чтобы выиграть матч в этой лиге. Сколько раз мы при этом вели в счете с «Каролиной? Четыре? Не получилось удержать победу. Но будем исправляться.

Я не попал в состав на игру с «Баффало»? Я знаю, что могу играть лучше. Поэтому посмотрел тот матч, всё обдумал, и мне это придало мотивацию. Спортивная злость внутри появляется. У меня возникли проблемы из-за постоянной смены партнёров? Тяжелее, конечно. Но надо просто выходить и отрабатывать. С кем играть, зависит не от меня, поэтому нужно уметь делать это с теми, с кем поставят.

Комфортно ли мне в команде? Очень комфортно. Коллектив дружный, все ребята отличные. Общаться из-за этого очень легко. В городе тоже освоился, но особенно никуда не хожу — разве что в рестораны», — цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал двухлетний контракт с «синерубашечниками». В нынешнем сезоне Владислав набрал 1 (0+1) очко в трёх матчах, в среднем за матч получая от главного тренера чуть больше 10 минут игрового времени.