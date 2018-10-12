Пулккинен: в 17 лет в КХЛ не тянуло, в таком возрасте удобнее играть дома

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен рассказал о своём хоккейном пути.

«Я дебютировал за «Йокерит» в 16 лет? Да, отличные воспоминания. Мне было всего 16, и Глен вызвал меня из юниорской команды. Провёл за основу три матча, было очень круто. В ту пору в финских клубах не сильно доверяли молодым — это сейчас парни дебютируют рано. А Хэнлон бросил меня в бой. Хотя как человека мне его охарактеризовать сложно — мы общались слишком мало.

Не тянуло ли в КХЛ в 17 лет, когда меня задрафтовало «Динамо»? Нет. В таком возрасте удобнее играть дома, рядом с родными. А через год я попал и на драфт НХЛ. Стремился для начала поехать туда, посмотреть, смогу ли закрепиться в Северной Америке. А вот сейчас уже хотел попробовать силы в КХЛ, поэтому и оказался в Минске. В каком возрасте нужно ехать за океан? Всё зависит от человека. Готов ли он справиться с давлением, языковыми и бытовыми проблемами. Нет какого-то правильного возраста. Некоторые ребята едут в Америку в 18 лет — сразу после драфта», — цитирует Пулккинена официальный сайт клуба.