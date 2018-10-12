Падакин: Билялетдинов — герой Татарстана, никаких обид на него не осталось

Форвард «Нефтехимика» Павел Падакин рассказал об адаптации в нижнекамской команде и вспомнил о переходе из «Ак Барса».

«В первой игре в Нижнекамске реализовал послематчевый буллит, во второй открыл лицевой счет. Чувствую, что «Нефтехим Арена» ко мне дружелюбна, от зрителей идёт энергия. Это обещает хорошее будущее. Наверное, и для нападающих, и особенно для защитников небольшой формат площадки — исключительно в плюс. А вот о вратарях, мне кажется, такого не скажешь — на маленьком льду им не позавидуешь, броски идут непрерывно, со всех точек. Если же говорить лично обо мне, то в своё время поиграл в Северной Америке, осталась мышечная память о североамериканских площадках. Поэтому финский формат идёт только на пользу.

Казанская страница уже перевёрнута, открываю новую. Тем более что чувствую доверие главного тренера, знаком с его требованиями ещё по сборной Украины, где Назаров меня, ещё совсем молодого форварда, подпускал к основной команде. Как сегодня многочисленных нижнекамских воспитанников. Назаров с годами не изменился. Жёсткий, но открытый тренер, который к каждому игроку находит свой подход. И в «Донбассе», и в «Нефтехимике» у нас были перерывы, когда главный тренер брал слово и мягко перезагружал команду. В итоге мы выбегали на лёд, как злые собаки. Кстати, в последнем матче со «Спартаком» это вновь сработало.

У меня не осталось никаких обид ни на Билялетдинова, который является одним из великих тренеров России и героем Татарстана, ни на «Ак Барс». Такое бывает: в одном клубе всё получается, в другом что-то мешает. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Любой опыт, в том числе негативный, должен идти только в плюс. Поэтому с удовольствием вернусь в Казань, один из самых современных городов России. И на матчи регулярного чемпионата, и на другие игры. В хоккейном Татарстане везде великолепная атмосфера», — цитирует игрока Russia-Hockey.