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«Питтсбург» — «Вегас» — 4.2. «Бостон» — «Эдмонтон» — 4:1. Видеообзоры матчей

«Питтсбург» — «Вегас» — 4.2. «Бостон» — «Эдмонтон» — 4:1. Видеообзоры матчей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).

Главным героем встречи стал нападающий «пингвинов» Фил Кессел, оформивший хет-трик. Во всех случаях ему ассистировал российский форвард Евгений Малкин. Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Томаш Носек и Райлли Смит.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

В составе победителей по разу отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон, поразивший пустые ворота. Единственная шайба «нефтяников» на счету Коннора Макдэвида. «Ойлерз» потерпели второе поражение на старте сезона, в свою очередь «мишки» одержали третью победу подряд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

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