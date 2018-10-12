Главный тренер «Трактора» Герман Титов подал в отставку

Главный тренер «Трактора» Герман Титов покидает свой пост по семейным обстоятельствам, информирует официальный сайт челябинского клуба.

«Прежде всего хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе. Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой, условиями подготовки хоккеистов.

В этом получилось убедиться лично за время работы. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди ещё три четверти регулярного чемпионата. Особо хочу отметить болельщиков и хоккейную атмосферу города. С благодарностью буду вспоминать время работы в Челябинске», — заявил Титов.

Вчера, 11 октября, челябинский клуб потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:5). После 16 проведённых матчей команда Германа Титова занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 13 очков. «Трактор» одержал шесть побед (пять из них в основное время) и потерпел 10 поражений (девять — в основное время).