Кожевников: другого от «Трактора» было ждать трудно, Титов работал нормально

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение насчёт отставки Германа Титова из челябинского «Трактора».

«Для того чтобы оценить этот шаг, нужно находиться в клубе и знать, какие договорённости были до сезона. Команда выступает не так ярко после того сезона, у неё другой состав. Руководство так решило, я не могу это комментировать. Неизвестно, какие условия ставил Титов, какие обещания давал. Из этого надо исходить. Другого от «Трактора» ждать было трудно. То, что команды не будет в лидерах, было понятно. Основные игроки и молодёжь ушли в другие клубы, получилась новая команда. С таким составом была нормальная работа», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что бывший главный тренер «Трактора» Герман Титов покинул свой пост по семейным обстоятельствам.



Вчера челябинский клуб потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После 16 проведённых матчей челябинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 13 очков. «Трактор» одержал шесть побед (пять из них в основное время) и потерпел 10 поражений (девять — в основное время).