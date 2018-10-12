Кудашов: любая команда в Петербурге выкладывается на 120%

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Северсталью», который состоится сегодня, 12 октября, начало — в 19:30 мск.

«Естественно, был разбор ошибок. Выявили их и постарались исправить, но только сегодняшняя игра покажет, как у нас получилось. Разгромим «Северсталь»? Давайте не будем так относиться к сопернику. Чемпионат очень ровный, любая команда, играя в Петербурге, выкладывается на 120%. Ждём такой же самоотдачи от «Северстали» и ни в коем случае не думаем, что будет лёгкая победа. Готовимся к очень тяжёлой игре. Изменения в составе будут минимальные.

Не думаю, что хоккей кардинально будет меняться. Часто команда играет так, как позволяет соперник. Конечно, мы всегда стараемся навязать свой хоккей – атакующий, быстрый, агрессивный. Но нужно отдать должное, например, предыдущему сопернику, который хорошо оборонялся. Как я сказал, сделали работу над ошибками и постараемся вернуться к тому стилю, который у нас был раньше», — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.