Лакос — о «Тракторе»: я помню 17-летнего Кузнецова, а сейчас уже в кого вырос!

Бывший защитник «Трактора» Андре Лакос поделился воспоминаниями об игре за челябинский клуб.

«Это был невероятный опыт, и, оглядываясь назад, могу сказать, что мне очень нравилось в КХЛ. Конечно, были различия с Европой и Северной Америкой, но я всегда легко адаптировался к новым условиям. К тому же до приезда в «Трактор» я много раз бывал в России, в основном со сборной командой. Уже знал страну и имел представление, что меня ждёт. Временами и сейчас слежу за лигой.

У нас была отличная команда… Я помню Кузнецова — 17-летний парень, а сейчас уже в кого вырос! Как и Евгений Дадонов. Андрей Николишин был одним из самых опытных игроков и настоящим лидером в раздевалке. Мартен Гренье? На льду он знал, какую работу должен делать, спокойно бился с габаритными парнями, например с Крисом Саймоном. В жизни же он был как плюшевый мишка, скромный и отличный человек, который всегда был готов дать несколько боксёрских уроков.

С Назаровым у меня сложились хорошие отношения, я рад, что у него получается тренерская карьера. Желаю ему только успеха. Он – эмоциональный тренер, в то время, несмотря на молодость, Назаров был уверен в себе, знал, что команде и игрокам нужно для достижения результата», — цитирует Лакоса официальный сайт КХЛ.